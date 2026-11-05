На Ставрополье суд рассмотрит дело о попытке купить права за 133 тысяч рублей

По версии следствия, в сентябре 2025 года фигурант передал посредникам 133 тыс. руб. за оформление водительского удостоверения без сдачи экзаменов. Однако, по данным правоохранителей, деньги не дошли до предполагаемого адресата, так как посредники похитили взятку. Уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.