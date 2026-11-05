На Ставрополье суд рассмотрит дело о попытке купить права за 133 тысяч рублей
Георгиевская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в попытке дачи взятки (ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК РФ) за получение водительского удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
По версии следствия, в сентябре 2025 года фигурант передал посредникам 133 тыс. руб. за оформление водительского удостоверения без сдачи экзаменов. Однако, по данным правоохранителей, деньги не дошли до предполагаемого адресата, так как посредники похитили взятку. Уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.
Уголовное дело направлено в Георгиевский городской суд для рассмотрения по существу. Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.