На верхней станции канатной дороги в Кисловодске выпал первый снег
На верхней станции канатной дороги в Кисловодске выпал первый снег. Об этом сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев в своих соцсетях.
Жителям и гостям курорта рекомендуют заранее подготовиться к похолоданию и позаботиться о теплой одежде. Автомобилистам также советуют не откладывать переход на зимнюю резину.
«Откладывать на последний момент нельзя — безопасность на дороге зависит в том числе от нашей предусмотрительности. Зима уже близко», — написал Евгений Моисеев.