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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Волга-Урал

Навигация для маломерных судов в Татарстане завершится 10 ноября

В Татарстане 10 ноября завершится навигационный период для маломерных судов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Навигация для маломерных судов в Татарстане завершится 10 ноября

Навигация для маломерных судов в Татарстане завершится 10 ноября

Константин Франовский / Коммерсантъ

В МЧС призвали судовладельцев соблюдать правила безопасности и не выходить на воду в туман.
С начала года на водоемах республики зарегистрировали 83 происшествия, в которых погибли 67 человек, в том числе шестеро детей. Еще 29 человек удалось спасти. За навигационный период произошло 13 происшествий с участием маломерных судов: восемь человек погибли, 12 спасли.
Анна Кайдалова