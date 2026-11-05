Навигация для маломерных судов в Татарстане завершится 10 ноября

С начала года на водоемах республики зарегистрировали 83 происшествия, в которых погибли 67 человек, в том числе шестеро детей. Еще 29 человек удалось спасти. За навигационный период произошло 13 происшествий с участием маломерных судов: восемь человек погибли, 12 спасли.