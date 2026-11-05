Бывших глав поселений Кизильского округа обвиняют в превышении полномочий
СУ СКР по Челябинской области расследует уголовное дело в отношении бывших глав Обручевского, Новопокровского и Зингейского сельских поселений Кизильского муниципального округа. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и пособничестве в мошенничестве (п. «е» ч. 3 ст. 286, ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ), экс-главу Зингейского поселения — дополнительно в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.
По данным следствия, в марте 2024 года между администрациями поселений и компанией были заключены контракты на сумму от 5,5 до 13,6 млн руб. на ликвидацию несанкционированных свалок отходов в округе. Зная, что работы выполнены некачественно, главы поселений подписали документы с ложной информацией. Подрядчик получил деньги в размере стоимости соглашений. За незаконные действия экс-глава Зингейского поселения получил от директора организации 100 тыс. руб.
Преступления выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области. По местам жительства и работы фигурантов проведены обыски. В отношении бывшего главы Обручевского сельского поселения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.