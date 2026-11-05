Росприроднадзор возобновил иск к Крымскому содовому заводу на 5,2 млрд рублей
Арбитражный суд Республики Крым возобновил производство по иску Южного межрегионального управления Росприроднадзора к АО «Крымский содовый завод» (Красноперекопск). Рассмотрение дела о взыскании задолженности за негативное воздействие на окружающую среду назначено на 30 ноября 2026 года. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.
Согласно определению суда от 29 октября, ведомство требует взыскать с одного из крупнейших химических предприятий региона 3,62 млрд руб. основного долга, а также пени в размере 1,56 млрд руб. Общая сумма претензий превышает 5,19 млрд руб.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Крымский содовый завод» зарегистрировано в июле 1998 года в Крыму. Основной вид деятельности — производство прочих основных неорганических химических веществ. Уставный капитал компании составляет 645,7 млн руб. Управляющая компания — АО «Росхим». Выручка компании за 2025 год составила 13,27 млрд руб., убыток — 1,83 млрд руб.
Суд обязал стороны представить письменные позиции по делу до начала слушаний.
АО «Крымский содовый завод» является градообразующим предприятием для Красноперекопска и единственным производителем кальцинированной соды на юго-западе России. Это не первый экологический иск к предприятию: в мае 2026 года Росприроднадзор уже подавал в тот же суд требование о взыскании более 252 млн руб. за вред, нанесенный Азовскому морю после затопления судна.
С апреля 2022 года предприятие находится под управлением АО «Росхим». Завод работает с 1973 года и выпускает кальцинированную техническую соду, пищевую соду и поваренную соль. В 2024 году объем выпуска кальцинированной технической соды достиг 625,4 тыс. т, пищевой соды — 31,2 тыс. т, поваренной соли — 16,1 тыс. т.