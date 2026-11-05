Росприроднадзор возобновил иск к Крымскому содовому заводу на 5,2 млрд рублей

АО «Крымский содовый завод» является градообразующим предприятием для Красноперекопска и единственным производителем кальцинированной соды на юго-западе России. Это не первый экологический иск к предприятию: в мае 2026 года Росприроднадзор уже подавал в тот же суд требование о взыскании более 252 млн руб. за вред, нанесенный Азовскому морю после затопления судна.