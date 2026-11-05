Восемь молодых ученых получили ценные призы от «Россети Тюмень»

Конференция стала площадкой для обмена новыми разработками и идеями между молодыми учеными и отраслевыми экспертами. Участники представили свыше 180 докладов с результатами исследований по семи направлениям, включая электро- и теплоэнергетику, машиностроительное и химическое производство, архитектуру и строительство, экологическую и промышленную безопасность. Эти работы войдут в общий сборник и до конца года будут опубликованы в национальной библиографической базе данных Российского индекса научного цитирования, а также на сайте Научной электронной библиотеки.