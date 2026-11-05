Восемь молодых ученых получили ценные призы от «Россети Тюмень»
В Тюмени прошла Национальная научно-практическая конференция «Энергосбережение и инновационные технологии в топливно-энергетическом комплексе», организованная компанией «Россети Тюмень» и Тюменским индустриальным университетом (ТИУ) при поддержке Молодежной секции РНК СИГРЭ. Мероприятие объединило порядка 340 старшеклассников, студентов и профильных специалистов из разных регионов России.
Конференция стала площадкой для обмена новыми разработками и идеями между молодыми учеными и отраслевыми экспертами. Участники представили свыше 180 докладов с результатами исследований по семи направлениям, включая электро- и теплоэнергетику, машиностроительное и химическое производство, архитектуру и строительство, экологическую и промышленную безопасность. Эти работы войдут в общий сборник и до конца года будут опубликованы в национальной библиографической базе данных Российского индекса научного цитирования, а также на сайте Научной электронной библиотеки.
По итогам очных защит выбрано девять лучших докладов. Вторые и третьи места присуждены 17 работам. Жюри, в состав которого вошли представители профессорско-преподавательского состава ТИУ и технического блока «Россети Тюмень», оценивало научную новизну, актуальность, практическую значимость и презентацию результатов интеллектуального творчества. Чтобы простимулировать молодежь к дальнейшей исследовательской деятельности, системообразующая сетевая компания вручила восьми победителям и призерам секции «Электроэнергетика и электротехника» ценные призы.
«Россети Тюмень» активно содействуют вовлечению учащейся молодежи в науку и созданию условий для реализации научного потенциала молодых работников. В рамках сотрудничества с образовательными учреждениями компания организовала работу профильных классов и «Энергокружков», а для начинающих энергетиков действуют программы стажировки и стипендиальной поддержки.
АО «Россети Тюмень»Реклама