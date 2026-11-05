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Выпуск газеты №204/Ч

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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Новороссийск

В Новороссийске в партии томатов из Казахстана выявили карантинный вирус

В морском порту Новороссийска при проверке партии импортных томатов обнаружили вирус коричневой морщинистости (ToBRFV), включенный в перечень карантинных для России объектов. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Проверка касалась партии свежих томатов весом 19 т, поступившей из Казахстана. Наличие вируса подтвердило заключение о карантинном фитосанитарном состоянии продукции, выданное Новороссийским филиалом «Всероссийского центра карантина растений».
На партию оформили документы для возврата поставщику, отметили в сообщении Россельхознадзора.
Константин Соловьев