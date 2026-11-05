В Новороссийске в партии томатов из Казахстана выявили карантинный вирус
В морском порту Новороссийска при проверке партии импортных томатов обнаружили вирус коричневой морщинистости (ToBRFV), включенный в перечень карантинных для России объектов. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Проверка касалась партии свежих томатов весом 19 т, поступившей из Казахстана. Наличие вируса подтвердило заключение о карантинном фитосанитарном состоянии продукции, выданное Новороссийским филиалом «Всероссийского центра карантина растений».
На партию оформили документы для возврата поставщику, отметили в сообщении Россельхознадзора.