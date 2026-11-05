В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА, звучат сирены

Жителям и гостям курорта напомнили о запрете публиковать в социальных сетях фото- и видеоматериалы с отражением атаки, работой ПВО и оперативных служб, беспилотниками и их обломками, а также средствами защиты объектов. Единый номер экстренных служб — 112.