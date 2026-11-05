В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА, звучат сирены
В Анапе включили сирену из-за угрозы атаки беспилотников. Жителей и гостей города призвали укрыться в безопасных местах и дождаться сигнала об отмене угрозы, сообщили в городской администрации.
Жителям и гостям курорта напомнили о запрете публиковать в социальных сетях фото- и видеоматериалы с отражением атаки, работой ПВО и оперативных служб, беспилотниками и их обломками, а также средствами защиты объектов. Единый номер экстренных служб — 112.
Анапа, Геленджик и Новороссийск регулярно попадают в зону объявляемой беспилотной опасности. Последнее такое предупреждение для всех трех городов МЧС объявило в ночь на 5 ноября. Накануне вечером, 4 ноября, режим беспилотной опасности также вводился на территории Краснодарского края.