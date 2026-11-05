В Татарстане число преступлений в сфере информационных технологий сократилось на 40%

За десять месяцев в Татарстане зарегистрировали почти 13 тыс. преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил прокурор отдела по надзору за следствием в органах внутренних дел управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики Алмаз Фаттахов.