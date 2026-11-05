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Выпуск газеты №204/Ч

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Татарстане число преступлений в сфере информационных технологий сократилось на 40%

За десять месяцев в Татарстане зарегистрировали почти 13 тыс. преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил прокурор отдела по надзору за следствием в органах внутренних дел управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики Алмаз Фаттахов.
В Татарстане число преступлений в сфере информационных технологий сократилось на 40%

В Татарстане число преступлений в сфере информационных технологий сократилось на 40%

Егор Снетков / Коммерсантъ

В структуре преступлений — 7,2 тыс. случаев мошенничества, около 2 тыс. краж и 832 случая неправомерного доступа к компьютерной информации.
Раскрываемость таких преступлений за год выросла с 16% до 26%. По словам господина Фаттахова, в республике также снизилось общее количество зарегистрированных преступлений.
Анна Кайдалова