В Татарстане число преступлений в сфере информационных технологий сократилось на 40%
За десять месяцев в Татарстане зарегистрировали почти 13 тыс. преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил прокурор отдела по надзору за следствием в органах внутренних дел управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики Алмаз Фаттахов.
В структуре преступлений — 7,2 тыс. случаев мошенничества, около 2 тыс. краж и 832 случая неправомерного доступа к компьютерной информации.
Раскрываемость таких преступлений за год выросла с 16% до 26%. По словам господина Фаттахова, в республике также снизилось общее количество зарегистрированных преступлений.