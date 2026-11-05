В Крыму вновь ограничили подачу электроэнергии из-за аварии на сетях
В Крыму ограничили подачу электроэнергии из-за аварии на магистральных сетях за пределами полуострова. Все профильные службы задействованы в восстановительных работах, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее сообщалось, что перебои с электроснабжением затронули весь регион после атаки беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры за пределами Крыма. Отключения электричества привели к нарушениям водоснабжения, а также остановке электротранспорта в городах полуострова и Севастополе.
Власти организуют восстановительные работы и информируют жителей о доступных пунктах подвоза воды, расписании транспорта и местах, где можно зарядить мобильные устройства. Господин Аксенов призвал крымчан пользоваться только официальными источниками информации.
О том, как жители Симферополя и Севастополя переживают очередные перебои с электричеством, водой и связью,— в материале «Ъ-Кубань» «Мы это уже проходили».