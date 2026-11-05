В Крыму вновь ограничили подачу электроэнергии из-за аварии на сетях

Ранее сообщалось, что перебои с электроснабжением затронули весь регион после атаки беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры за пределами Крыма. Отключения электричества привели к нарушениям водоснабжения, а также остановке электротранспорта в городах полуострова и Севастополе.