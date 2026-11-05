У бывшего челябинского замминистра юстиции изымают имущество

Иск к Михаилу Строганову подала прокуратура Республики Калмыкия. Он был замминистра природных ресурсов региона в 2016–2019 годах. Вице-руководителя ведомства уволили после задержания по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В 2020 году Верховный суд Республики Калмыкия приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима.