В Махачкале таможенника заключили под стражу по делу о передаче служебных данных
Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу бывшего ведущего инспектора отдела таможенного досмотра Магарамкентского поста Дагестанской таможни. Его подозревают в нарушении правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации (ч. 4 ст. 274.1 УК РФ). Мера пресечения на срок месяц 14 суток — до 17 декабря 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана.
Из материалов дела следует, что подозреваемый попросил коллегу предоставить сведения о завершении таможенного досмотра автомобиля. Тот через служебную систему «Совершение операций» установил, что досмотр транспортного средства не проводился, сфотографировал экран рабочего компьютера и отправил снимки через WhatsApp.
На фотографиях содержались сведения об отправителе, перевозчике, наименовании товара и отметке о закрытии, подтверждавшей оформление автомобиля. Полученные материалы бывший инспектор переслал заинтересованному лицу, чем, по версии следствия, нарушил правила обращения с охраняемой компьютерной информацией.
Постановление суда в законную силу не вступило.