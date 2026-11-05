В Махачкале таможенника заключили под стражу по делу о передаче служебных данных

Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу бывшего ведущего инспектора отдела таможенного досмотра Магарамкентского поста Дагестанской таможни. Его подозревают в нарушении правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации (ч. 4 ст. 274.1 УК РФ). Мера пресечения на срок месяц 14 суток — до 17 декабря 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана.