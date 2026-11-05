В Оренбурге директора подрядной фирмы оштрафовали на полмиллиона рублей за взятку
Фигурант пытался подкупить сотрудника безопасности нефтяной компании
В Ленинском районном суде Оренбурга вынесли приговор 53-летнему жителю Уфы за дачу взятки должностному лицу в значительном размере. Информацию опубликовали в региональной прокуратуре.
Преступление произошло в марте 2026 года на улице Краснознаменной. Фигурант, являясь исполнительным директором подрядной фирмы по обслуживанию дорог, находился в припаркованном автомобиле вместе с сотрудником службы безопасности крупной нефтяной компании, которому он предложил взятку в размере 120 тыс. руб. Деньги предназначались за бездействие в случае выявления нарушений условий договора об оказании услуг.
Однако сотрудник предприятия сообщил правоохранителям о попытке склонения к получению взятки, после чего взяткодателя задержали при передаче средств.
Суд обязал виновного выплатить штраф в размере 500 тыс. руб., а также конфисковал у него 120 тыс. руб. и дорогостоящий телефон.