В Оренбурге директора подрядной фирмы оштрафовали на полмиллиона рублей за взятку

Преступление произошло в марте 2026 года на улице Краснознаменной. Фигурант, являясь исполнительным директором подрядной фирмы по обслуживанию дорог, находился в припаркованном автомобиле вместе с сотрудником службы безопасности крупной нефтяной компании, которому он предложил взятку в размере 120 тыс. руб. Деньги предназначались за бездействие в случае выявления нарушений условий договора об оказании услуг.