На Ставрополье суд рассмотрит дело о ДТП с тяжело пострадавшим ребенком

По версии следствия, в мае 2026 года обвиняемый за рулем ВАЗ-21140 выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом. В результате аварии травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью, получили 18-летний водитель мотоцикла и его несовершеннолетний пассажир.