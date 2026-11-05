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Выпуск газеты №204/Ч

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Кавказ

На Ставрополье суд рассмотрит дело о ДТП с тяжело пострадавшим ребенком

В Предгорном районе прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 24-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью двух человек (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

пресс-служба прокуратуры по Ставропольскому краю

По версии следствия, в мае 2026 года обвиняемый за рулем ВАЗ-21140 выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом. В результате аварии травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью, получили 18-летний водитель мотоцикла и его несовершеннолетний пассажир.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Предгорный районный суд.
Константин Соловьев