На Ставрополье суд рассмотрит дело о ДТП с тяжело пострадавшим ребенком
В Предгорном районе прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 24-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью двух человек (ч. 1 ст. 264 УК РФ).
По версии следствия, в мае 2026 года обвиняемый за рулем ВАЗ-21140 выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом. В результате аварии травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью, получили 18-летний водитель мотоцикла и его несовершеннолетний пассажир.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Предгорный районный суд.