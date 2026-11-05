Промпредприятиям Крыма начали выдавать займы на покупку генераторов
Региональный фонд развития промышленности Крыма предоставляет предприятиям займы на приобретение генераторов. Об этом сообщила врио министра промышленности и торговли республики Ирина Фролова, пишет ТАСС.
По словам госпожи Фроловой, предприятия также могут получить до 30 млн руб. на полное погашение ранее оформленного займа. В фонде действует 10 программ финансирования со ставками от 1 до 6% годовых. Капитализация составляет 1,4 млрд руб., а максимальный размер займа — 75 млн руб. Сколько предприятий уже получили финансирование на генераторы, Ирина Фролова не уточнила.
Заявление прозвучало на фоне перебоев с электроснабжением после удара по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на 4 ноября. По словам министра, промышленные предприятия продолжают работать в штатном режиме, несмотря на дефицит электроэнергии.
Госпожа Фролова также сообщила, что в республике нет дефицита продуктов и других товаров. Торговые сети обеспечены необходимой продукцией.
В июле власти Крыма расширили меры поддержки промышленности. В частности, предприятиям разрешили направлять льготные займы на приобретение систем автономного электроснабжения и комплектующих, а также на доставку оборудования. В рамках программы «Рефинансирование» можно получить до 30 млн руб. под 6% годовых для полного погашения обязательств по кредитным договорам.