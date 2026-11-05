Промпредприятиям Крыма начали выдавать займы на покупку генераторов

По словам госпожи Фроловой, предприятия также могут получить до 30 млн руб. на полное погашение ранее оформленного займа. В фонде действует 10 программ финансирования со ставками от 1 до 6% годовых. Капитализация составляет 1,4 млрд руб., а максимальный размер займа — 75 млн руб. Сколько предприятий уже получили финансирование на генераторы, Ирина Фролова не уточнила.