В Дагестане капитально отремонтировали участок трассы «Кизилюрт — Сулак»
В Кумторкалинском районе Дагестана завершили капитальный ремонт участка автомобильной дороги «Кизилюрт — Шамхал-Янги-Юрт — Сулак» протяженностью 8 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации республики.
На отрезке с 34-го по 42-й км уложили новое асфальтовое покрытие, установили дорожные ограждения и сигнальные столбики, а также нанесли разметку. Трасса связывает населенные пункты Кумторкалинского и Кизилюртовского районов и обеспечивает выезд на федеральную дорогу Р-215.
Отмечается, что в 2025 году в Дагестане капитально отремонтировали соседний участок этой дороги — с 42-го по 50-й км.