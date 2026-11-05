В Дагестане капитально отремонтировали участок трассы «Кизилюрт — Сулак»

На отрезке с 34-го по 42-й км уложили новое асфальтовое покрытие, установили дорожные ограждения и сигнальные столбики, а также нанесли разметку. Трасса связывает населенные пункты Кумторкалинского и Кизилюртовского районов и обеспечивает выезд на федеральную дорогу Р-215.