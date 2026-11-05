В Таганроге тепло подано в 93% многоквартирных домов
Отопительный сезон в Таганроге идет в штатном режиме: все котельные города запущены, из 1 082 многоквартирных домов тепло в полном объёме получают 1 004. Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.
Объекты социальной сферы — детские сады, школы, учреждения культуры, спорта и здравоохранения, детские дома и дома престарелых — теплом обеспечены полностью.
По оставшимся домам ситуация следующая. Еще 37 заявок на подключение поступили с 5 ноября — тепло в них подается в день публикации. По 11 домам зафиксированы технические проблемы: порывы как на внутридомовых сетях, так и на участках, подходящих к зданиям. Аварийные бригады уже ведут их устранение.
Жителям домов, куда тепло еще не пришло либо батареи остаются холодными, в первую очередь рекомендуют обращаться в управляющую компанию: именно она отвечает за наладку внутридомовой системы и гидравлического режима. В домах с непосредственной формой управления для устранения неполадок на внутридомовых сетях потребуется привлечение специализированных организаций. Такие объекты управление ЖКХ держит на отдельном контроле — при необходимости им окажут помощь в пусконаладочных работах и устранении завоздушивания системы.