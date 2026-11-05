В Таганроге тепло подано в 93% многоквартирных домов

Жителям домов, куда тепло еще не пришло либо батареи остаются холодными, в первую очередь рекомендуют обращаться в управляющую компанию: именно она отвечает за наладку внутридомовой системы и гидравлического режима. В домах с непосредственной формой управления для устранения неполадок на внутридомовых сетях потребуется привлечение специализированных организаций. Такие объекты управление ЖКХ держит на отдельном контроле — при необходимости им окажут помощь в пусконаладочных работах и устранении завоздушивания системы.