В горах Сочи выпал первый снег в этом сезоне
На высоте более 2,2 тыс. м над уровнем моря, а также в зоне Цирк-2 зафиксирован первый в этом сезоне снегопад. Устойчивый снежный покров пока не образовался, но ночные температуры на высоте уже опускаются до –1 градуса, а дневные не превышают +3 градусов. Об этом сообщает пресс-служба курорта «Красная Поляна».
Традиционно курорт открывает горнолыжный сезон первым в сочинском горном кластере. В прошлом году первый снег выпал там 17 октября, а сезон катания открыли 6 декабря. По текущим погодным данным, старт сезона 2025/2026 также планируют на первую декаду декабря.
Инфраструктура курорта к сезону готова: ключевые системы проверены, специалисты завершают обслуживание оборудования для искусственного оснежения трасс и комплексов для принудительного спуска лавин.
Кроме того, курорт летом открыл продажи сезонных ски-пассов. Также открыто бронирование отелей и апартаментов на зиму: январь и февраль — на уровне прошлого года, в марте прогнозируется прирост на 5% к 2024 году.