В горах Сочи выпал первый снег в этом сезоне

На высоте более 2,2 тыс. м над уровнем моря, а также в зоне Цирк-2 зафиксирован первый в этом сезоне снегопад. Устойчивый снежный покров пока не образовался, но ночные температуры на высоте уже опускаются до –1 градуса, а дневные не превышают +3 градусов. Об этом сообщает пресс-служба курорта «Красная Поляна».