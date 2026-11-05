Канатную дорогу Кисловодска снова не откроют как минимум до 20 ноября
В Кисловодске приостановку работы канатной дороги продлили ещё на 14 дней — до 20 ноября. Об этом сообщили в администрации города-курорта.
Пользуясь случаем, администрация пояснила, что объект «пока не сможет принимать жителей и гостей города»: работа приостановлена по техническим причинам, при этом сроки фиксируются вплоть до окончания продленного периода.
Остановка популярного туристического объекта затрагивает многих: канатная дорога — одна из визитных карточек Кисловодска, и горожане и туристы ждут возможности вновь прокатиться над парком. Власти, впрочем, настаивают: прежде всего важно разобраться со всеми техническими вопросами и обеспечить безопасную эксплуатацию дороги.