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Выпуск газеты №204/Ч

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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Кавказ

Канатную дорогу Кисловодска снова не откроют как минимум до 20 ноября

В Кисловодске приостановку работы канатной дороги продлили ещё на 14 дней — до 20 ноября. Об этом сообщили в администрации города-курорта.
Пользуясь случаем, администрация пояснила, что объект «пока не сможет принимать жителей и гостей города»: работа приостановлена по техническим причинам, при этом сроки фиксируются вплоть до окончания продленного периода.
Остановка популярного туристического объекта затрагивает многих: канатная дорога — одна из визитных карточек Кисловодска, и горожане и туристы ждут возможности вновь прокатиться над парком. Власти, впрочем, настаивают: прежде всего важно разобраться со всеми техническими вопросами и обеспечить безопасную эксплуатацию дороги.
Мария Хоперская