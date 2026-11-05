В Оренбуржье предприниматель незаконно возвел дамбу в русле реки
В Тюльганском районе прокуратура установила, что индивидуальный предприниматель, осуществляющий гостиничную деятельность в селе Ташла, самовольно занял реку Гремучий ключ. Он возвел дамбу в русле водного объекта и организовал стоянку транспорта в охранной зоне. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.
Бизнесмену назначены штрафы на общую сумму 78 тыс. руб. по административным делам по ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта), ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ (несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе), а также ст. 8.12.1 КоАП РФ (нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта).
В суд направлено заявление с требованием об устранении выявленных недостатков.