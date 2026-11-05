Прокурором Ленинского района Тамбова назначен Владимир Дептицкий из ЛНР

Владимир Дептицкий родился в мае 1983 года в Новоспасском районе Ульяновской области. В 2005-м окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция», в том же году начал службу в органах прокуратуры. Имеет за плечами более 20 лет опыта следственной работы. Прошел путь от следователя районных звеньев до следователя по особо важным делам СК Москвы и столичной прокуратуры. Работал в подразделениях по надзору за процессуальной деятельностью прокуратуры Москвы. Занимал должности заместителя Басманного межрайонного прокурора и заместителя прокурора Московского метрополитена, после чего перешел на работу в ЛНР.