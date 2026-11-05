Прокурором Ленинского района Тамбова назначен Владимир Дептицкий из ЛНР
В соответствии с приказом генпрокурора РФ прокурором Ленинского района Тамбова сроком на пятьлет назначен старший советник юстиции Владимир Дептицкий. С 2023 года он возглавлял прокуратуру Славяносербского района ЛНР. Об этом 5 ноября сообщили в региональной прокуратуре.
Владимир Дептицкий родился в мае 1983 года в Новоспасском районе Ульяновской области. В 2005-м окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция», в том же году начал службу в органах прокуратуры. Имеет за плечами более 20 лет опыта следственной работы. Прошел путь от следователя районных звеньев до следователя по особо важным делам СК Москвы и столичной прокуратуры. Работал в подразделениях по надзору за процессуальной деятельностью прокуратуры Москвы. Занимал должности заместителя Басманного межрайонного прокурора и заместителя прокурора Московского метрополитена, после чего перешел на работу в ЛНР.
В конце октября «Ъ-Черноземье» также сообщал, что младший советник юстиции Илья Гриднев был назначен на пять лет прокурором Бондарского района Тамбовской области. До этого он занимал пост заместителя Тамбовского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона.