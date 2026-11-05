На Дону решают проблемы связи и газификации в двух населенных пунктах
Жители села Степного Целинского района жалуются на нестабильный мобильный сигнал. В населенном пункте много пожилых людей, для которых перебои со связью превращаются в серьезную проблему: порой дозвониться до скорой помощи не представляется возможным, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Решением стало строительство базовой станции сотовой связи — ввод её в эксплуатацию запланирован до конца года.
В хуторе Озерки Октябрьского района другая беда: около 100 домохозяйств до сих пор топят дома углем и дровами, на закупку топлива уходит существенная часть семейного бюджета. Газификацию здесь ждут давно. По данным областного минпрома, проект газопровода уже готов, подрядчик определён.
Объект должен быть введен в эксплуатацию до конца 2027 года. Властям также поручено заранее разъяснить жителям порядок подключения к сетям и рассказать о доступных мерах социальной поддержки.