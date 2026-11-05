На Дону решают проблемы связи и газификации в двух населенных пунктах

В хуторе Озерки Октябрьского района другая беда: около 100 домохозяйств до сих пор топят дома углем и дровами, на закупку топлива уходит существенная часть семейного бюджета. Газификацию здесь ждут давно. По данным областного минпрома, проект газопровода уже готов, подрядчик определён.