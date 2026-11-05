Портфель АИР Ростовской области превысил 435 млрд рублей
Портфель «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» (АИР) насчитывает 97 проектов и проектных инициатив с общим объёмом заявленных инвестиций свыше 435 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в ТАСС Юг сообщил гендиректор агентства Игорь Бураков.
«Портфель на сегодня включает 97 проектов и проектных инициатив. Если представить, что все они реализуются, общий объем инвестиций по ним превышает 435 млрд руб.», — пояснил он. Впрочем, глава агентства оговорился, что полная реализация всех проектов маловероятна: часть из них может уйти за пределы АИР либо вовсе не получит развития.
Приоритетными направлениями портфеля, по словам Буракова, выступают промышленность, продовольственная индустрия, логистика и центры обработки данных. В сегменте ЦОДов, считает руководитель агентства, область способна претендовать на лидерство среди субъектов юга России.
Отраслевая статистика выглядит на фоне общероссийской картины заметно лучше: по итогам первого полугодия 2026 года инвестиции в целом по стране сократились на 9,5%, тогда как в Ростовской области показатель прибавил 0,5%.
В 2025 году основные проекты агентство сопровождало в том числе на площадках трёх индустриальных парков — Новоалександровского, Красносулинского и Грушевского.