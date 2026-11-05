Портфель АИР Ростовской области превысил 435 млрд рублей

«Портфель на сегодня включает 97 проектов и проектных инициатив. Если представить, что все они реализуются, общий объем инвестиций по ним превышает 435 млрд руб.», — пояснил он. Впрочем, глава агентства оговорился, что полная реализация всех проектов маловероятна: часть из них может уйти за пределы АИР либо вовсе не получит развития.