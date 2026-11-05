Председатель ЗСК встретился с главой Крымского района
Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с главой Крымского района Александром Ниниевым, вступившим в должность 20 октября 2026 года. В обсуждении также участвовал председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань, в избирательный округ которого входит муниципалитет.
Господин Ниниев ранее избирался депутатом районного совета, возглавлял комитет Совета молодых депутатов Краснодарского края по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике, а также руководил Южным сельским поселением Крымского района.
Юрий Бурлачко отметил, что муниципалитет входит в число передовых территорий края по уровню социально-экономического развития. По его словам, в районе активно реализуются проекты благоустройства и создания комфортной среды, в том числе с использованием решений, отличающих его от других муниципальных образований. Господин Бурлачко также подчеркнул, что новый глава района получил серьезный управленческий опыт на предыдущих должностях.
Александр Ниниев поблагодарил председателя ЗСК за наставничество в рамках кадровой школы Совета молодых депутатов, отметив, что оно позволило ему получить практический опыт. На встрече глава района представил основные задачи, стоящие перед ним и администрацией.
В числе перспективных направлений развития муниципалитета господин Ниниев назвал виноделие и санаторно-курортный комплекс. По его словам, интерес к этим отраслям проявляют крупные инвесторы.
Андрей Горбань обратил внимание на активность жителей района: в рамках программы инициативного бюджетирования они привлекли более 100 млн руб. Сам Александр Ниниев поблагодарил депутатский корпус за участие в развитии территории. В частности, при поддержке краевых парламентариев за год в районе построили три моста.
Участники встречи также обсудили факторы, сдерживающие развитие муниципалитета. По итогам обсуждения Юрий Бурлачко поручил депутатам от соответствующего избирательного округа подключиться к решению обозначенных вопросов.