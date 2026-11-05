Председатель ЗСК встретился с главой Крымского района

Юрий Бурлачко отметил, что муниципалитет входит в число передовых территорий края по уровню социально-экономического развития. По его словам, в районе активно реализуются проекты благоустройства и создания комфортной среды, в том числе с использованием решений, отличающих его от других муниципальных образований. Господин Бурлачко также подчеркнул, что новый глава района получил серьезный управленческий опыт на предыдущих должностях.