Инвестиции в проекты ОЭЗ «Ростовская» оценили в 9,7 млрд рублей

Экономическая зона «Ростовская» действует на базе Новочеркасского индустриального парка. С момента присвоения статуса ОЭЗ в марте 2024 года суммарный объём вложений в её проекты превысил 14 млрд рублей (по данным на июль 2025 года). Ожидается, что до 2035 года налоговые поступления от резидентов зоны составят 19 млрд рублей.