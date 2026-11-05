Инвестиции в проекты ОЭЗ «Ростовская» оценили в 9,7 млрд рублей
Общий объем инвестиций в действующие и новые проекты объединённой экономической зоны «Ростовская» в Новочеркасске оценивается в 9,7 млрд рублей. Такую оценку РБК Ростов предоставили в инвестиционно-аналитической группе «ПКР — Investprojects».
По данным аналитиков, по количеству инвестиционных проектов, реализуемых на преференциальных территориях, ОЭЗ «Ростовская» входит в число лидеров Южного федерального округа. На площадке возводятся пять производств, ещё восемь только планируются к строительству.
«Таким образом, доля ОЭЗ "Ростовская" в общем числе проектов, реализуемых на промышленных площадках [ЮФО — прим. РБК Ростов], составляет 22,4%. Следом — ТОР "Невинномысск" и Индустриальный парк "Краснодар", резиденты которых реализуют 8 (13,8%) и 6 (10,3%) проектов на сумму 12,7 и 14,6 млрд рублей соответственно», — отметили в «ПКР — Investprojects».
Экономическая зона «Ростовская» действует на базе Новочеркасского индустриального парка. С момента присвоения статуса ОЭЗ в марте 2024 года суммарный объём вложений в её проекты превысил 14 млрд рублей (по данным на июль 2025 года). Ожидается, что до 2035 года налоговые поступления от резидентов зоны составят 19 млрд рублей.