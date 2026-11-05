Жителя Крыма осудили на 15 лет за поджог релейных шкафов
Южный окружной военный суд приговорил жителя Крыма к 15 годам лишения свободы за поджог релейных шкафов. Он признан виновным по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта), сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Суд установил, что в марте 2025 года подсудимый вместе с другим лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, в селе Перово Симферопольского района за деньги поджег релейные шкафы, которые отвечают за управление светофорами. Видеозапись совершенного преступления они отправили куратору. В результате случившегося ФГУП «Крымская железная дорога» был причинен ущерб на сумму более 2,4 млн руб.
Суд приговорил фигуранта к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части срока в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года.