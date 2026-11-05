В Татарстане после смерти школьницы не выявили новых случаев менингококка
В Татарстане не зарегистрировали новых случаев менингококковой инфекции после смерти 12-летней девочки. За контактными лицами организовали медицинское наблюдение, сообщает ТАСС.
Сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия, в том числе вакцинация, обследование и антибиотикотерапия контактных лиц.
Ранее сообщалось, что девочке стало плохо 1 ноября в лагере имени А. Д. Губина в Бугульме. У нее начались головные боли и поднялась температура до 39,4 градуса. На следующий день ребенка доставили в реанимацию Лениногорской ЦРБ, однако 2 ноября она умерла. Предварительный диагноз — молниеносная форма менингококковой инфекции.
По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).