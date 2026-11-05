В Татарстане после смерти школьницы не выявили новых случаев менингококка

Ранее сообщалось, что девочке стало плохо 1 ноября в лагере имени А. Д. Губина в Бугульме. У нее начались головные боли и поднялась температура до 39,4 градуса. На следующий день ребенка доставили в реанимацию Лениногорской ЦРБ, однако 2 ноября она умерла. Предварительный диагноз — молниеносная форма менингококковой инфекции.