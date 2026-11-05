На Дону объявили желтый уровень опасности из-за тумана
Гидрометцентр объявил в Ростовской области жёлтый уровень погодной опасности в связи с ожидаемым туманом. Предупреждение начнёт действовать вечером 6 ноября: с 18:00 того же дня до 9:00 7 ноября в отдельных районах региона видимость может существенно ухудшиться.
Жёлтый уровень сигнализирует о потенциально опасных погодных явлениях. Для автомобилистов туман считается одним из самых рискованных условий: в условиях ограниченной видимости заметить препятствия и другие транспортные средства заранее гораздо сложнее.
Водителям рекомендуют снизить скорость, держать увеличенную дистанцию до идущих впереди машин и воздержаться от резких перестроений на дороге.