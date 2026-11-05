В Ростовской области продажи препаратов от тревоги увеличились на 14,7%

За девять месяцев 2026 года жители Ростовской области приобрели в аптеках 453 842 упаковки транквилизаторов — препаратов, применяемых для купирования тревожных состояний. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи в натуральном выражении увеличились на 14,7%. Такие данные маркетингового агентства DSM Group предоставило по запросу donnews.ru.