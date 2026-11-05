В Ростовской области продажи препаратов от тревоги увеличились на 14,7%
За девять месяцев 2026 года жители Ростовской области приобрели в аптеках 453 842 упаковки транквилизаторов — препаратов, применяемых для купирования тревожных состояний. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи в натуральном выражении увеличились на 14,7%. Такие данные маркетингового агентства DSM Group предоставило по запросу donnews.ru.
Расходы жителей региона на успокоительные препараты выросли ещё заметнее — на 24,5%, до 253,7 млн рублей. Иными словами, рост выручки опережает рост упаковок, что указывает на удорожание лекарств.
Наиболее востребованным средством остаётся «Афобазол» — на него приходится 38,5% всех покупок транквилизаторов. Далее следуют «Грандаксин» (12,7%), «Тенотен» (10,8%), «Стрезам» (8,8%) и «Атаракс» (6,3%). При этом часть препаратов из перечня отпускается строго по рецепту.