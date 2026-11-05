Жителям 400 домов в трех районах Воронежа вернули воду после двух аварий

Об утечке на улице Путиловской в Советском районе стало известно в 12:10 4 ноября. Для проведения работ подачу воды приостановили в 319 МКД того же района. В 21:16 в «РВК-Воронеж» сообщили об устранении аварии и возобновлении подачи ресурса. При этом там предупредили о времени, необходимом на заполнение системы. Обычно речь идет о шести часах.

В 15:00 накануне структура ГК «Росводоканал» сообщила о второй утечке — на улице Жемчужной в Коминтерновском районе. Спустя три часа стало известно об отключении воды в 89 домах Коминтерновского, Советского и Ленинского районов. В 8:50 5 ноября «РВК-Воронеж» заявил об устранении аварии, однако из-за подтопления потребовалась дополнительная откачка воды. На фоне этого ресурс вернули в дома на семи улицах из девяти, ограничения продолжили действовать в МКД на улицах Беговой и 45-й Стрелковой Дивизии. В 13:03 стало известно, что их сняли.