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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Черноземье

Жителям 400 домов в трех районах Воронежа вернули воду после двух аварий

Специалисты ООО «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал»; концессионер систем водоснабжения и водоотведения в городе) возобновили подачу воды в 408 многоквартирных домов (МКД) в Советском, Коминтерновском и Ленинском районах облцентра. Это произошло после завершения основных восстановительных работ на водопроводах на улицах Путиловской и Жемчужной, сообщили в компании.

Игорь Елисеев / Коммерсантъ

  • Об утечке на улице Путиловской в Советском районе стало известно в 12:10 4 ноября. Для проведения работ подачу воды приостановили в 319 МКД того же района. В 21:16 в «РВК-Воронеж» сообщили об устранении аварии и возобновлении подачи ресурса. При этом там предупредили о времени, необходимом на заполнение системы. Обычно речь идет о шести часах.

  • В 15:00 накануне структура ГК «Росводоканал» сообщила о второй утечке — на улице Жемчужной в Коминтерновском районе. Спустя три часа стало известно об отключении воды в 89 домах Коминтерновского, Советского и Ленинского районов. В 8:50 5 ноября «РВК-Воронеж» заявил об устранении аварии, однако из-за подтопления потребовалась дополнительная откачка воды. На фоне этого ресурс вернули в дома на семи улицах из девяти, ограничения продолжили действовать в МКД на улицах Беговой и 45-й Стрелковой Дивизии. В 13:03 стало известно, что их сняли.

«Однако сами работы на водоводе по улице Жемчужной все еще продолжаются. Бригада проводит опрессовку трубопровода, после чего проверит его на герметичность»,— добавили в «РВК-Воронеж».
Также в компании напомнили, что после отключения вода может на некоторое время изменить цвет: «Это происходит из-за того, что трубы остаются без воды и контактируют с кислородом, вследствие чего моментально покрываются тонким слоем ржавчины. После запуска и заполнения магистральные сети промываются и чистятся. Сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы».
Алина Морозова