Потребление электроэнергии в Дагестане за последние годы увеличилось почти на треть

Потребление электроэнергии в Дагестане за последние три-четыре года увеличилось более чем на 25%, приблизившись к 30%. Такой прирост сопоставим с объемом энергопотребления всей Махачкалы. Об этом «Ъ-Кавказ» рассказал министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев.