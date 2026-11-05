Потребление электроэнергии в Дагестане за последние годы увеличилось почти на треть
Потребление электроэнергии в Дагестане за последние три-четыре года увеличилось более чем на 25%, приблизившись к 30%. Такой прирост сопоставим с объемом энергопотребления всей Махачкалы. Об этом «Ъ-Кавказ» рассказал министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев.
По словам министра, увеличение нагрузки на энергосистему происходит на фоне неудовлетворительного состояния части электросетевого оборудования и дефицита мощности на центрах питания. В результате инфраструктура не всегда справляется с растущим спросом на электроэнергию.
Для устранения ограничений республика взаимодействует с компанией «Россети». Совместная работа направлена на увеличение пропускной способности центров питания и модернизацию сетей. Господин Шихалиев отметил, что рост энергопотребления закономерен для развивающегося региона, однако развитие инфраструктуры должно соответствовать увеличению нагрузки.
При этом Дагестан пока не может полностью обеспечить собственные потребности в электроэнергии. Разрыв между производством и потреблением составляет порядка 37%, оценил министр.