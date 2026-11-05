Агрохолдинг «СТЕПЬ» нарастил производство молока до 1 тыс. тонн в сутки
Агрохолдинг «СТЕПЬ» увеличил суточное производство сырого молока до 1 тыс. тонн, таким образом став самым крупным производителем молока на юге России, который включает ЮФО и СКФО России. Согласно данным Минсельхоза, на октябрь 2026 года суточный надой Агрохолдинга составляет более четверти от совокупного суточного объема производства молока регионов присутствия молочного бизнеса компании: Краснодарского края — 3231,2 тонн молока и Ставропольского края — 712,6 тонн.
По итогам девяти месяцев 2026 года валовой надой компании составил 225,4 тыс. тонн — на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди компаний из топ-5 крупнейших производителей молока России лидером по суточному надою является ГК «ЭкоНива» с официальным показателем 4 тыс. тонн в сутки, активы которой не представлены на юге. В «Агрокомплексе» им. Н.И. Ткачева на последнюю доступную отчетную дату суточный надой составлял 911 тонн молока в сутки. В «Русмолко», занимающей третью стройку рейтинга, этот показатель — 800 тонн, в ГК «Агропромкомплектация», которая занимает пятое место, показатель — 688 тонн.
«Молочный дивизион Агрохолдинга „СТЕПЬ“ является самым большим племенным заводом по разведению голштинской породы на юге России,— отмечает исполнительный директор по животноводству Агрохолдинга „СТЕПЬ“ Александр Черечеча.— Агрохолдинг реализовал в этом году более 4,5 тыс. высокопродуктивных нетелей голштинской породы. В следующем году будет реализовано уже более 8 тыс. нетелей». Более десяти лет компания развивает собственное племенное ядро высокопродуктивного скота голштинской породы, ряд хозяйств имеет статус племенных репродукторов.
Молочный дивизион «СТЕПИ» демонстрирует устойчивую положительную динамику на протяжении нескольких лет. За пять лет компания увеличила объем производства молока почти в четыре раза: с 71,4 тыс. тонн в 2020 году до 267 тыс. тонн по итогам 2025 года. По итогам 2025 года «СТЕПЬ» занимала четвертое место среди крупнейших производителей молока в стране и удерживает лидерство в рейтинге самых продуктивных молочных хозяйств России по версии «Союзмолоко».
Высокие производственные результаты обеспечиваются комплексным развитием молочного направления, ежедневной работой большой команды, внедрением цифровых решений и многолетней работой над генетическим потенциалом стада. Молочно-товарные комплексы Агрохолдинга оснащены цифровыми системами, которые позволяют в режиме реального времени отслеживать состояние животных, контролировать продуктивность и качество молока.
В 2025 году Россия достигла максимального объёма производства сырого молока за последние 30 лет — 34,3 млн тонн. Как отметил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, к 2030 году производство сырого молока в стране должно увеличиться до 38,5 млн тонн. Для достижения этой цели, по его словам, особое значение имеют повышение продуктивности животных, развитие генетического потенциала стада, совершенствование кормовой базы и внедрение современных технологий.