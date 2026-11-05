Агрохолдинг «СТЕПЬ» нарастил производство молока до 1 тыс. тонн в сутки

По итогам девяти месяцев 2026 года валовой надой компании составил 225,4 тыс. тонн — на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди компаний из топ-5 крупнейших производителей молока России лидером по суточному надою является ГК «ЭкоНива» с официальным показателем 4 тыс. тонн в сутки, активы которой не представлены на юге. В «Агрокомплексе» им. Н.И. Ткачева на последнюю доступную отчетную дату суточный надой составлял 911 тонн молока в сутки. В «Русмолко», занимающей третью стройку рейтинга, этот показатель — 800 тонн, в ГК «Агропромкомплектация», которая занимает пятое место, показатель — 688 тонн.