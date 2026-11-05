Финская компания продаст Литве морские мины для размещения на Балтике
Минобороны Литвы назвало финские мины ключевым элементом защиты Балтийского моря
Литва заключила сделку с финской компанией-производителем на закупку морских минных систем. О контракте рассказали в литовском Агентстве оборонных ресурсов, не раскрыв число и стоимость будущих приобретений.
Министр обороны Литвы Робертас Каунас назвал финские минные системы значимым элементом обороны страны и защиты Балтийского моря. Он признался, что Вильнюс в деле о закупке мин действует не в одиночку.
«Мы не единственные, кто приобретает эту систему мин, поэтому будем координировать действия и обеспечивать совместимость с союзниками»,— подчеркнул министр.
Контракт с компанией-производителем заключили по программе совместных закупок морских мин Naval Mines Cooperation под руководством Финляндии. На первом этапе к общей сделке, которая оценивается в сотни миллионов евро, подключились Дания, Норвегия и Германия.
Ее участники договорились сообща заниматься логистикой, вести подготовку специалистов и проводить необходимые учения.