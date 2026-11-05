В Самаре проверили качество квартир, предназначенных для более 150 детей-сирот

«Комиссия проверила состояние отделки, инженерных систем, наличие сантехоборудования, газовых плит и средств пожаротушения. Есть отдельные пункты, которые не входят в обязательный перечень, но специалисты на них по моей просьбе тоже обращали внимание — это наличие детских площадок, парковок, доступность общественного транспорта. Считаю, что нам это тоже важно знать, планируя развитие города», — сообщает Иван Носков.