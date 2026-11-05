В Тамбовской области рассмотрят дело о производстве 129 кг наркотиков
Прокуратура Тамбовской области направила в областной суд уголовное дело о производстве порядка 129 кг синтетических наркотиков в нарколаборатории, оборудованной в Гавриловском округе. В декабре 2025 года ее обнаружили сотрудники регионального управления ФСБ при силовой поддержке Росгвардии. Об этом сообщили в прокуратуре Тамбовской области.
40-летний москвич обвиняется в производстве наркотиков организованной группой в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы), а также в незаконном приобретении, хранении и перевозке прекурсоров (веществ, используемых для производства наркотиков), наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере (ч. 2 ст. 228.3 УК РФ, до двух лет лишения свободы).
По версии следствия, обвиняемый оборудовал лабораторию на производственной базе и изготовил наркотики для последующего сбыта. Во время обысков правоохранители изъяли наркотические средства, химическое оборудование и реагенты, а также более 300 кг прекурсоров.
В отношении двух предполагаемых соучастников расследование находится на завершающей стадии.
В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что суд приговорил 39-летнего жителя Красноярска Сергея Зарубина к 17 годам колонии строгого режима и штрафу 500 тыс. руб. за организацию нарколаборатории в Липецкой области и производство почти 88 кг мефедрона.