В Тамбовской области рассмотрят дело о производстве 129 кг наркотиков

40-летний москвич обвиняется в производстве наркотиков организованной группой в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы), а также в незаконном приобретении, хранении и перевозке прекурсоров (веществ, используемых для производства наркотиков), наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере (ч. 2 ст. 228.3 УК РФ, до двух лет лишения свободы).