В Красногвардейском районе снесли детскую площадку «Лондон»

На площадке до демонтажа можно было увидеть игровой комплекс в виде Лондонского моста, качели с британским бульдогом и чашками чая, красную телефонную будку, паровозик с надписью English, качалки с лондонскими такси. За сносом петербуржцы наблюдали утром 4 ноября.