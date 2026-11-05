В Красногвардейском районе снесли детскую площадку «Лондон»
Концептуальную детскую площадку «Лондон», расположенную во дворе дома на улице Тухачевского, полностью разобрали. Об этом «Фонтанке» рассказали жители Красногвардейского района.
На площадке до демонтажа можно было увидеть игровой комплекс в виде Лондонского моста, качели с британским бульдогом и чашками чая, красную телефонную будку, паровозик с надписью English, качалки с лондонскими такси. За сносом петербуржцы наблюдали утром 4 ноября.
Согласно панорамным снимкам «Яндекс Карт», к 2026 году площадка была уже не в полной комплектации. В среду, 4 ноября, ее демонтаж завершили окончательно.
Детская площадка «Лондон» появилась в Красногвардейском районе еще в доковидное время. В последние годы местные жители, по данным СМИ, жаловались на обшарпанный вид и ненадлежащее состояние ее объектов.