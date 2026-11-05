В Самарской области возобновлено финансирование строительства путепровода на трассе М-5

Как отмечают в прокуратуре, существующая дорога перестала отвечать логистическим потребностям региона, а ее пропускная способность вызывала обоснованные жалобы жителей. Ранее работы на объекте были приостановлены из-за проблем с финансированием, недостатков проектной документации, а также сложностей с переустройством инженерных сетей.