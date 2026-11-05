В Самарской области возобновлено финансирование строительства путепровода на трассе М-5
Ранее прокуратура добилась отмены незаконных решений о приостановке работ на 960-м км дороги
Прокуратура Жигулевска взяла на особый контроль строительство путепровода через железную дорогу на 960-м км трассы М-5. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Как отмечают в прокуратуре, существующая дорога перестала отвечать логистическим потребностям региона, а ее пропускная способность вызывала обоснованные жалобы жителей. Ранее работы на объекте были приостановлены из-за проблем с финансированием, недостатков проектной документации, а также сложностей с переустройством инженерных сетей.
После вмешательства прокуратуры удалось возобновить финансовое обеспечение, отменить незаконные решения о приостановке работ и добиться корректировки проекта.
На сегодняшний день завершается строительство левой части путепровода. В конце ноября 2026 года участок планируется ввести в эксплуатацию в качестве основной части федеральной трассы.