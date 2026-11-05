На курорте «Роза Хутор» прошёл практический тур Международной олимпиады MY-GEO 2026

«Всегда мечтала посещать другие страны, чтобы изучать разные культуры и благодаря олимпиаде осуществила мечту. На турах встретила много новых людей, познакомилась с их культурами, многому научилась. Пожалуй, особенно хорош был практический тур, в частности, полевой этап. Мы узнали много нового о реках, мостах, прекрасной олимпийской деревне. Это не моя личная медаль — она для моей страны. Я представляла здесь свою страну», — поделилась Арифа Атик Мим.