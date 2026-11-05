Поклонники Канье Уэста потребовали через суд вернуть сервисный сбор за билеты

По информации суда, стоимость самих билетов истцам уже вернули, однако сервисный сбор остался невозмещенным. Ответчик отказывается его возвращать, ссылаясь на то, что билеты были фактически выписаны. На предварительное заседание представитель ответчика не явился, отзыв в суд не направил, но передал свои возражения истцам.