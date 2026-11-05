Поклонники Канье Уэста потребовали через суд вернуть сервисный сбор за билеты
Калининский районный суд Петербурга провел предварительное заседание по иску поклонников Канье Уэста, которые требуют возместить сервисный сбор за билеты на отмененные концерты артиста. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
По информации суда, стоимость самих билетов истцам уже вернули, однако сервисный сбор остался невозмещенным. Ответчик отказывается его возвращать, ссылаясь на то, что билеты были фактически выписаны. На предварительное заседание представитель ответчика не явился, отзыв в суд не направил, но передал свои возражения истцам.
Истцы настаивают, что сервисные сборы следует рассматривать не как часть стоимости билетов, а как убытки. Они требуют возместить фактические расходы на приобретение билетов на мероприятие, которое организатор не обеспечил на согласованных условиях. Неустойку на сумму сервисных сборов истцы не начисляют.
Третье лицо по делу — ООО «Зенит Арена» — заявило, что не выступало продавцом билетов на концерты и не участвовало в их реализации. Компания попросила рассмотреть дело в ее отсутствие.
Следующее судебное заседание назначено на декабрь. Тем временем у мировых судей зарегистрировано 16 исков, в районных судах — еще 24 иска.