ТФОМС вывели на скамью подсудимых

Согласно материалам дела, экс-директор фонда впервые попал в поле зрения правоохранителей в апреле 2024 года: тогда Трошина задержали в Москве и предъявили обвинение в мошенничестве с оценкой ущерба в 48 млн рублей. В октябре 2024 года ГУ МВД по СКФО возбудило в отношении него второе дело — об организации преступного сообщества в связи с закупками медоборудования на сумму свыше 41 млн рублей. В феврале 2025 года совокупный задокументированный ущерб вырос до 229 млн рублей, а следствие возбудило производства по фактам легализации. Общий объем похищенного по делу превысил 340 млн рублей. В октябре 2024 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение.