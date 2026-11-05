ТФОМС вывели на скамью подсудимых
В Ставрополе 10 ноября начнется суд по делу о хищении 340 млн рублей
Ленинский районный суд Ставрополя 10 ноября приступит к рассмотрению по существу уголовного дела о хищении более 340 млн рублей из средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Ставропольского края. На скамье подсудимых окажутся 13 человек, включая экс-директора фонда Сергея Трошина, сообщила ранее пресс-служба Генеральной прокуратуры по СКФО и ЮФО.
По версии следствия, с 2017 по 2021 год участники организованного преступного сообщества планомерно выводили деньги из краевого ТФОМС. Схема, выстроенная главой фонда совместно с бенефициаром коммерческих структур, базировалась на двух механизмах. Первый — заключение госконтрактов с медучреждениями на аренду и поставку оборудования по многократно завышенным расценкам с заранее определенными поставщиками. Второй — имитация реабилитационных услуг через подконтрольное ООО «Ставропольский краевой реабилитационный центр» (СКРЦ), когда в реестры счетов вносились ложные сведения о прохождении пациентами реабилитации по полисам ОМС. Для сокрытия криминального происхождения средств 229 млн рублей были прогнаны через цепочку фиктивных транзакций между аффилированными юрлицами.
В обвинительном заключении фигурируют 13 жителей Ставропольского края и Москвы. Согласно карточке дела на сайте суда, сруди фигуранотов: Сергей Трошин — экс-директор ТФОМС (руководил фондом с декабря 2013 года по апрель 2024-го). Следствие считает его организатором схемы, вменяя восемь эпизодов мошенничества, два эпизода легализации и участие в ОПС (ч. 3 ст. 210 УК РФ).
Сергей Болотов — компаньон Трошина, соучредитель СКРЦ (ч. 1 ст. 210, мошенничество, легализация). Ирина Болотова — супруга Сергея Болотова, сдававшая центру помещения по завышенной ставке (участие в ОПС, мошенничество, легализация). Илья Кокушкин — директор СКРЦ с декабря 2018 года, ключевой исполнитель «реабилитационной» линии (липовые услуги более чем 8 тыс. пациентов на сумму около 200 млн рублей). Татьяна Криволапова — заместитель директора СКРЦ, врач (мошенничество, участие в ОПС). Алексей Пацай — директор ООО «Центр лизинга оборудования» (звено «заранее определенного поставщика» по госконтрактам). Татьяна Онуфриенко — бухгалтер, проводившая расчеты между фирмами (девять эпизодов мошенничества и два эпизода легализации — самый широкий перечень статей среди подсудимых). Анатолий Былим — в 2010–2020 годах главный врач городской клинической больницы № 2 Ставрополя. Евгений Матвиенко — главный врач городской больницы Железноводска (2013 — декабрь 2022 года), кандидат в депутаты думы города. Наталья Рыбачук — врач-эксперт ставропольского филиала страховой компании «Ингосстрах-М», подтверждавшая страховщику реальность реабилитаций. Алексей Астахов — ставропольский предприниматель (ИП в сфере ресторанного бизнеса и доставки еды).
Ксения Селина — пять эпизодов мошенничества и участие в ОПС (ч. 2 ст. 210) и Иван Черкасов — участие в ОПС и мошенничество.
Всем фигурантам инкриминируются создание, руководство и участие в организованном преступном сообществе (ч. 1–3 ст. 210 УК РФ), мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализация преступных доходов (ст. 174, пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Согласно материалам дела, экс-директор фонда впервые попал в поле зрения правоохранителей в апреле 2024 года: тогда Трошина задержали в Москве и предъявили обвинение в мошенничестве с оценкой ущерба в 48 млн рублей. В октябре 2024 года ГУ МВД по СКФО возбудило в отношении него второе дело — об организации преступного сообщества в связи с закупками медоборудования на сумму свыше 41 млн рублей. В феврале 2025 года совокупный задокументированный ущерб вырос до 229 млн рублей, а следствие возбудило производства по фактам легализации. Общий объем похищенного по делу превысил 340 млн рублей. В октябре 2024 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение.
Дело поступило в Ленинский районный суд Ставрополя 15 октября 2026 года, его рассматривает единолично судья Ольга Анисимова. Первое заседание 27 октября было отложено из-за неявки защитника, 28 октября суд назначил рассмотрение по существу.
До начала процесса по существу участники уже оспаривают промежуточные решения: в суде зарегистрированы четыре апелляционные жалобы на не вступившие в силу судебные акты — одну подал сам подсудимый (30 октября), три — защитники (2 ноября). Все жалобы приняты к рассмотрению.