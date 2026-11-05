В Ростове после переключений на ТЭЦ-2 восстановили штатную подачу тепла

В декабре 2025 года авария на ТЭЦ-2 привела к ограничению подачи тепла в 1,3 тыс. многоквартирных домов. Без отопления остались более 275 тыс. жителей Советского, Железнодорожного, а также части Ленинского и Кировского районов. Оператор станции ООО «Лукойл Ростовэнерго» сообщал о планах направить на ремонт около 900 млн руб. в 2026 году. Завершить работы намерены до конца года.