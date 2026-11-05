Школа, пострадавшая после атак БПЛА в Новороссийске, возобновила работу
Отремонтированная школа № 15 имени Е. Я. Савицкого в Восточном внутригородском районе Новороссийска возобновила работу и приняла детей. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
После осенних каникул за парты в обновленной школе вернулись все 186 учеников. Ремонт здания был завершен в сжатые сроки.
По словам Андрея Кравченко, школа дважды пострадала во время массированных атак на Новороссийск. Во время ремонта особое внимание уделили повышению безопасности здания: каркас и подвальное помещение дополнительно укрепили. Специалисты также отремонтировали два учебных кабинета, кабинет директора, подсобку, архив и фасад школы. Заменили 24 окна, двери и потолки.