В Чувашии за десять месяцев на госзакупках сэкономили 5,6 млрд рублей
В Чувашии с начала года объявили 15,3 тыс. государственных закупок на общую сумму 67,7 млрд руб. Экономия при заключении контрактов составила 5,6 млрд руб., сообщил пресс-центр Госслужбе республики по конкурентной политике и тарифам.
Крупнейшим контрактом года стал тендер на строительство школы на 825 мест в микрорайоне «Новый город» в Чебоксарах. Его стоимость превысила 1,7 млрд руб.
С представителями малого и среднего бизнеса заключили 11,9 тыс. договоров на общую сумму более 31 млрд руб.