МегаФон первым подключил крупные аэропорты к сети 5G

География гостей Внуково охватывает разные регионы России и зарубежные страны. Летом 2026 года среди иностранных посетителей аэропорта чаще всего встречались жители Турции, Беларуси и Франции. В первую десятку также вошли туристы из Узбекистана, Таджикистана, ОАЭ, Китая, США, Армении и Казахстана. Среди россиян Внуково чаще всего посещают жители Санкт-Петербурга, Сургута, Самары и Калуги. При этом больше всего мобильного трафика в расчёте на одного абонента использовали гости из Дальнего Востока: Читы, Благовещенска и Владивостока.