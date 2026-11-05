Петербург очистят от пятен и граффити на остановках за 39,5 млн рублей

Для мытья остановок общественного транспорта хотят закупить средства для удаления граффити и устранения неприятных запахов. Средство против граффити в этом перечне самое дорогое: начальная цена в пересчете на литр составляет 2035,94 рубля. За литр дорожных шампуней заказчик готов платить 261 рубль.