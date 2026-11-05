Петербург очистят от пятен и граффити на остановках за 39,5 млн рублей
Санкт-Петербург готов потратить на специальные моющие средства до 39,5 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.
В роли заказчика выступает СПб ГБУ «Центральное управление региональных дорог и благоустройства». Учреждение планирует закупить концентрированные чистящие средства десяти видов, чтобы бороться с различными загрязнениями на улицах города.
В список входят дорожные шампуни, а также средства для удаления временной дорожной разметки, битумных пятен, машинного масла, бетонного раствора и следов нефтепродуктов.
Для мытья остановок общественного транспорта хотят закупить средства для удаления граффити и устранения неприятных запахов. Средство против граффити в этом перечне самое дорогое: начальная цена в пересчете на литр составляет 2035,94 рубля. За литр дорожных шампуней заказчик готов платить 261 рубль.
Заявки готовы принимать вплоть до 13 ноября. Итоги подведут 17 ноября.