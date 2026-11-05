Высокобюджетные новостройки на юге России за четыре года подорожали на треть

Высокобюджетные новостройки на юге России, продажи которых начались осенью 2022 года, за четыре года подорожали в среднем на 35%. В Москве рост стоимости аналогичных проектов составил 97%. При этом на старте продаж квадратный метр в курортных комплексах Крыма и Краснодарского края обходился примерно втрое дешевле, чем в столичных новостройках. Такие данные приводятся в исследовании агентства «НДВ Супермаркет недвижимости» и ГК «Таврида Девелопмент».