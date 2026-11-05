Высокобюджетные новостройки на юге России за четыре года подорожали на треть
Высокобюджетные новостройки на юге России, продажи которых начались осенью 2022 года, за четыре года подорожали в среднем на 35%. В Москве рост стоимости аналогичных проектов составил 97%. При этом на старте продаж квадратный метр в курортных комплексах Крыма и Краснодарского края обходился примерно втрое дешевле, чем в столичных новостройках. Такие данные приводятся в исследовании агентства «НДВ Супермаркет недвижимости» и ГК «Таврида Девелопмент».
Компании проанализировали динамику цен в высокобюджетных проектах Москвы и курортных городов Крыма и Краснодарского края, вышедших на рынок в конце 2022 года. На старте продаж стоимость квадратного метра в московских новостройках составляла от 434 тыс. до 1,78 млн руб., к августу 2026 года — от 849 тыс. до 3,27 млн руб. В курортных проектах юга средняя цена квадратного метра на момент выхода на рынок находилась на уровне 324 тыс. руб.
При этом стоимость предложения на основных южных курортных рынках заметно различается. По данным bnMAP.pro, в сентябре средняя цена квадратного метра в новостройках Республики Крым (без Севастополя) составила 282,5 тыс. руб., увеличившись за год на 16,1%. В Сочи показатель достиг 778,3 тыс. руб., что на 16,8% выше уровня сентября 2025 года. Таким образом, по стоимости предложения Сочи приблизился к Москве, тогда как Крым сохраняет более доступный уровень цен.
Высокобюджетная недвижимость продолжает дорожать даже в периоды экономической неопределенности, поскольку качественное предложение в этом сегменте ограничено и его сложно быстро восполнить, отмечает руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева. По ее словам, сам по себе запуск продаж в нестабильный период не гарантирует роста стоимости: для инвестора важны расположение объекта, его концепция, дефицитность продукта и горизонт владения.