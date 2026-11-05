Кубанские водители погасили более 1,1 млн рублей долгов после рейдов ФССП
В ходе двухдневных рейдов судебных приставов и Госавтоинспекции в Краснодаре водители выразили готовность погасить задолженности на сумму более 1,1 млн руб. Проверки проводились на стационарных постах с использованием комплекса «Дорожный пристав» и приложения «Мобильный розыск», сообщили в ГУФССП России по Краснодарскому краю.
Система в режиме реального времени сверяет государственные номера проезжающих автомобилей с базой должников. При совпадении данных инспекторы останавливали транспортные средства, после чего приставы проверяли наличие задолженностей по алиментам, налогам, кредитам, коммунальным платежам и штрафам.
За два дня сотрудники проверили 452 автомобиля. В отношении владельцев 22 машин составили акты описи и ареста имущества, четыре автомобиля изъяли. Общая сумма задолженности превысила 12,1 млн руб., предварительная стоимость арестованного имущества составила около 10,6 млн руб.
Погасить задолженность можно через портал «Госуслуги» или сервис «Банк исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России.