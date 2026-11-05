Кубанские водители погасили более 1,1 млн рублей долгов после рейдов ФССП

В ходе двухдневных рейдов судебных приставов и Госавтоинспекции в Краснодаре водители выразили готовность погасить задолженности на сумму более 1,1 млн руб. Проверки проводились на стационарных постах с использованием комплекса «Дорожный пристав» и приложения «Мобильный розыск», сообщили в ГУФССП России по Краснодарскому краю.