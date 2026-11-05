Грузоперевозки по югу России подорожали на 60%
Средние ставки на автомобильные грузоперевозки внутри Южного макрорегиона, включающего Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, за девять месяцев 2026 года увеличились на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Перевозки между южными регионами и другими макрорегионами России подорожали на 17%. Такие данные «Ведомости Юг» предоставили в логистической платформе Ati.SU.
Спрос на перевозки внутри ЮФО и СКФО за отчетный период вырос на 13%. Число заявок на доставку грузов в южные регионы увеличилось на 43%, на вывоз грузов из них в другие макрорегионы — на 36%.
Из Ростовской области наиболее востребованы маршруты в Краснодарский край, внутри региона и в Московскую область. При этом количество заявок на внутриобластные перевозки за девять месяцев сократилось на 14%, тогда как спрос на направления в Краснодарский край и Подмосковье незначительно вырос. В Краснодарском крае основная часть заявок приходится на внутренние маршруты, а также перевозки в Московскую и Ростовскую области и Ставропольский край. По этим направлениям спрос увеличился на 30–70% в годовом выражении.
На динамику тарифов в июне—сентябре существенно повлиял топливный кризис, сообщил основатель и директор Ati.SU Святослав Вильде. Наиболее заметно это отразилось на перевозках в Крым и Севастополь: на этих направлениях кратно выросли как количество заявок, так и ставки. По словам господина Вильде, дефицит топлива привел также к нехватке транспорта — машины простаивали в очередях на АЗС, а часть перевозчиков отказывалась от дальних маршрутов.
Среди международных направлений наиболее востребованными у перевозчиков юга остаются Белоруссия и Казахстан. В 2026 году они лидируют по абсолютному объему перевозок.