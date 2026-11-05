Грузоперевозки по югу России подорожали на 60%

Из Ростовской области наиболее востребованы маршруты в Краснодарский край, внутри региона и в Московскую область. При этом количество заявок на внутриобластные перевозки за девять месяцев сократилось на 14%, тогда как спрос на направления в Краснодарский край и Подмосковье незначительно вырос. В Краснодарском крае основная часть заявок приходится на внутренние маршруты, а также перевозки в Московскую и Ростовскую области и Ставропольский край. По этим направлениям спрос увеличился на 30–70% в годовом выражении.