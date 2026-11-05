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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Волга-Урал

Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства схода 11 вагонов в Челнах

Камская транспортная прокуратура проводит проверку после схода с рельсов 11 порожних вагонов в Набережных Челнах. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
В Набережных Челнах с рельсов сошли 11 грузовых вагонов

В Набережных Челнах с рельсов сошли 11 грузовых вагонов

пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

По предварительным данным, происшествие произошло вечером 4 ноября во время маневровых работ на путях частного грузового предприятия. Пострадавших нет.
Транспортная прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что участок инфраструктуры не относится к ОАО «РЖД», движение на прилегающих участках не прерывалось.
Анна Кайдалова