Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства схода 11 вагонов в Челнах
Камская транспортная прокуратура проводит проверку после схода с рельсов 11 порожних вагонов в Набережных Челнах. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, происшествие произошло вечером 4 ноября во время маневровых работ на путях частного грузового предприятия. Пострадавших нет.
Транспортная прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что участок инфраструктуры не относится к ОАО «РЖД», движение на прилегающих участках не прерывалось.