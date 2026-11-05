Аэропорт Анапы в случае решения властей готов возобновить работу
Аэропорт Анапы, приостановивший работу в 2022 году, готов возобновить обслуживание пассажиров в кратчайшие сроки после соответствующего решения властей. Об этом «Эксперту» сообщил генеральный директор холдинга «Аэродинамика» Алексей Старостин.
За время простоя в аэропорту реконструировали старый международный терминал и благоустроили территорию. Кроме того, рядом с воздушной гаванью построили железнодорожную станцию.
По словам господина Старостина, сотрудники аэропорта поддерживают профессиональную квалификацию и регулярно проходят обучение и аттестацию. Дважды в год персонал готовится к работе в осенне-зимний и весенне-летний периоды, а также проходит обязательные проверки знаний в области транспортной безопасности и аварийно-спасательного обеспечения.
В период приостановки работы аэропортов сотрудники холдинга могут временно работать на других его площадках, в том числе во время сезонного роста пассажиропотока. Так, в период закрытия аэропорта Краснодара его персонал направляли в командировки в Сочи. После возобновления работы краснодарской воздушной гавани качество обслуживания пассажиров, по оценке господина Старостина, осталось на прежнем уровне.