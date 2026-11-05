Аэропорт Анапы в случае решения властей готов возобновить работу

В период приостановки работы аэропортов сотрудники холдинга могут временно работать на других его площадках, в том числе во время сезонного роста пассажиропотока. Так, в период закрытия аэропорта Краснодара его персонал направляли в командировки в Сочи. После возобновления работы краснодарской воздушной гавани качество обслуживания пассажиров, по оценке господина Старостина, осталось на прежнем уровне.